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البيت الأبيض: بايدن بحث حزمة الإغاثة مع أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ

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البيت الأبيض: بايدن بحث حزمة الإغاثة مع أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ البيت الأبيض: بايدن بحث حزمة الإغاثة مع أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ

مصراوي Masrawy

09:46 م الأربعاء 03 فبراير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اليوم الأربعاء، محادثات مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الديمقراطي؛ حول حزمة الإغاثة الاقتصادية التي طرحها بايدن على المجلسين.

وأضافت ساكي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن هناك اتفاقًا بين الحزبين حول ضرورة التحرك لتوفير مساعدات للطبقتين الوسطى والعاملة في المجتمع الأمريكي، وضرورة توفير مصادر أكثر لتوفير اللقاحات للأمريكيين.

وأوضحت أن الرئيس وأعضاء المجلسين يتفقون على ضرورة التحلي بالمسئولية لمواجهة التحديات وإنجاز ما يمكن لهزيمة جائحة وحماية الاقتصاد الأمريكي من حدوث ضرر طويل الأمد.

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