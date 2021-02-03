الكويت تمنع دخول غير المواطنين لمدة أسبوعين لمكافحة كورونا

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مصراوي Masrawy

وكالات

‏استعرض مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع اليوم الأربعاء، توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ أزمة كورونا، وقرر مجلس الوزراء بناءا على قرارات السلطات الصحية عدة قرارات.

وذكر مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه على "تويتر" أن من بين تلك القرارات، ‏منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٧ فبراير الجاري، ولمدة أسبوعين فيما عدا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة بالسلامة.

‏ويطبق الحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلية على كافة القادمين إلى البلاد لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل بمنصة "كويت مسافر" على أن تستكمل مدة الحجر المقررة 7 أيام أخرى في المنزل، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢١ فبراير الجاري، ولمدة شهر قابلة للتمديد وتكليف اللجنة الفنية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع وزارة الإعلام لوضع القرار حيز التنفيذ.

‏وقرر المجلس إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.

كما قرر، ‏إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي على أن يكتفي بالطلبات الخارجية والتوصيل، إيقاف العمل بأنشطة الأندية الصحية، ومحلات العناية الشخصية.

‏ووقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها، كما تمنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية

ودعا الاتحادات الرياضية إلى وقف النشاط الرياضي والمباريات الودية.