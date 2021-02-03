أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها للسعودية في مواجهة هجمات الحوثي ضد المدنيين -
هطول أمطار متفاوتة الغزارة على جازان -
بالفيديو.. "الحبيب" يروي قصة زوجة مع زوجها صاحب الشخصية "المزاجية" -
بعد طمأنته للجميع.. أول عضو في الكابيتول يتوفى من جراء "كورونا" -
الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن -
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
بلدية بارق تكثف جولاتها وتغلق 7 محال احترازًا من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكويت تمنع دخول غير المواطنين لمدة أسبوعين لمكافحة كورونا

Print
الكويت تمنع دخول غير المواطنين لمدة أسبوعين لمكافحة كورونا الكويت تمنع دخول غير المواطنين لمدة أسبوعين لمكافحة كورونا

مصراوي Masrawy

09:38 م الأربعاء 03 فبراير 2021

وكالات

‏استعرض مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع اليوم الأربعاء، توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ أزمة كورونا، وقرر مجلس الوزراء بناءا على قرارات السلطات الصحية عدة قرارات.

وذكر مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه على "تويتر" أن من بين تلك القرارات، ‏منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٧ فبراير الجاري، ولمدة أسبوعين فيما عدا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة بالسلامة.

‏ويطبق الحجر المؤسسي لدى إحدى الفنادق المحلية على كافة القادمين إلى البلاد لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل بمنصة "كويت مسافر" على أن تستكمل مدة الحجر المقررة 7 أيام أخرى في المنزل، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢١ فبراير الجاري، ولمدة شهر قابلة للتمديد وتكليف اللجنة الفنية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع وزارة الإعلام لوضع القرار حيز التنفيذ.

‏وقرر المجلس إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.

كما قرر، ‏إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي على أن يكتفي بالطلبات الخارجية والتوصيل، إيقاف العمل بأنشطة الأندية الصحية، ومحلات العناية الشخصية.

‏ووقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها، كما تمنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية

ودعا الاتحادات الرياضية إلى وقف النشاط الرياضي والمباريات الودية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

شبكة عيون الإخبارية