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تدين حادث انفجار لغم في سيارة عسكرية للجيش التونسي

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مصر تدين حادث انفجار لغم في سيارة عسكرية للجيش التونسي تدين حادث انفجار لغم في سيارة عسكرية للجيش التونسي

مصراوي Masrawy

09:29 م الأربعاء 03 فبراير 2021

- (أ ش أ)

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات حادثة انفجار لغم في إحدى السيارات العسكرية التابعة للجيش التونسي، والتي أسفرت عن وفاة أربعة عسكريين تونسيين.

وأعربت مصر، فى بيان لوزارة الخارجية، مساء الأربعاء، عن خالص تعازيها لجمهورية تونس الشقيقة وللجيش التونسي ولذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم.

وجددت مصر استهجانها البالغ لتلك الممارسات الإرهابية الدنيئة، مشددة على ثقتها في أنها لن تُثني تونس الشقيقة عن استئصال آفة الإرهاب البغيضة ودحر داعميه.

كما أكدت مصر على وقوفها التام مع تونس فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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