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وقت اللياقة تشترط تطبيق "توكلنا" للمشتركين بجميع فروعها

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وقت اللياقة تشترط تطبيق "توكلنا" للمشتركين بجميع فروعها وقت اللياقة تشترط تطبيق "توكلنا" للمشتركين بجميع فروعها
أكدت التزامها باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي "كورونا"

وقت اللياقة تشترط تطبيق

أعلنت شركة لجام المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، اشتراط تفعيل تطبيق توكلنا لكافة مشتركيها، لدخول المشتركين من الرجال والسيدات، لجميع فروعها في المملكة.

وأوضحت الشركة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا، والالتزام بالبروتوكولات الصحية لحماية المشتركين والمجتمع.

وبينت أنه سيتم التشديد على استخدام التطبيق للمشتركين والمشتركات قبل الدخول للمراكز ومزاولة الرياضة والتدريبات، إضافة إلى لبس الكمامة والالتزام بالتباعد، وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد.

وطالبت وقت اللياقة بالتقيد بالبروتوكولات الصحية التي أعلنتها وزارتا الصحة والرياضة:

‏1- ارتداء الكمامة

‏2- الحجز المسبق للدخول للنادي

‏3- قياس درجة الحرارة عند الدخول

‏4- إبراز تطبيق توكلنا

‏5- المحافظة على التباعد الاجتماعي داخل النادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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