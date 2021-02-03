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أمانة القصيم تغلق 9 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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الفرق الرقابية تكثف الرقابة الميدانية على المطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة والمجمعات

أمانة القصيم تغلق 9 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة منطقة القصيم، أمس (9) منشآت مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة .

وتكثف الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم أعمال الرقابة الميدانية على كل المطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث نفذت الأمانة وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الجاري (6443) جولة رقابية رصدت من خلالها (34) مخالفة للتدابير الاحترازية وإصدار (572) إشعارًا ومخالفة بلدية ومصادرة (42997) كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

أمانة القصيم تغلق 9 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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