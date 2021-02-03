رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

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مصر - (أ ش أ)

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بالتطورات فيما يتعلق بالتنمية بمصر، وبصورة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن العاصمة الادارية تعد نموذجا يُقتدى في كيفية تطوير وتنمية البنية التحتية والتوسع خارج إطار المدن القديمة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الباكستاني اليوم الأربعاء، للدكتور طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية بباكستان بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء الباكستانية.

وقال خان إن باكستان تقوم حاليًا بدراسة التوسعات بالمدن الكبرى المكتظة بالسـكان، مؤكدًا رغبة الحكومة الباكستانية في الاستفادة من التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي.

بدوره، استعرض السفير الدكتور طارق دحروج، جهود البعثة المختلفة خلال العام الماضي لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، ومن أهمها الجهود المبذولة لإنشاء معهد أزهري بباكستان، بالإضافة الى استمرار التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية في الدولتين لتعزيز التعاون في مجال الإسكان الاجتماعي المتوسط وتطوير البنية التحتية بالمدن والجزر الباكستانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين والذي يستدعي تطوير الآليات المؤسسية ذات الصلة، فضلاً عن تطوير التعاون الثنائي الثقافي والعلمي.