أخبار عاجلة

إيطاليا تبدأ تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا بلقاح كورونا -
ماذا قال الفريق القانوني للدفاع عن ترامب في مذكرتهم قبل محاكمته؟ -
وزيرة التخطيط: 6600 مُتدربًا في الدورة الثانية من "جائزة التميز الحكومي" بزيادة 80% -
بـ87 مليون جنيه.. جمارك السويس تفرج عن 462 سيارة في يناير الماضي -
المعارضة في هايتي تعين رئيسًا للفترة الانتقالية -
الاتحاد الأوروبي قلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية -
​يفرغون المبادرة من مضمونها.. برلمانية لوزيرة التخطيط: هناك موظفون أساءوا التعامل مع "حياة كريمة" -
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

Print
رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

مصراوي Masrawy

09:27 م الأربعاء 03 فبراير 2021

- (أ ش أ)

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بالتطورات فيما يتعلق بالتنمية بمصر، وبصورة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن العاصمة الادارية تعد نموذجا يُقتدى في كيفية تطوير وتنمية البنية التحتية والتوسع خارج إطار المدن القديمة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الباكستاني اليوم الأربعاء، للدكتور طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية بباكستان بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء الباكستانية.

وقال خان إن باكستان تقوم حاليًا بدراسة التوسعات بالمدن الكبرى المكتظة بالسـكان، مؤكدًا رغبة الباكستانية في الاستفادة من التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي.

بدوره، استعرض السفير الدكتور طارق دحروج، جهود البعثة المختلفة خلال العام الماضي لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، ومن أهمها الجهود المبذولة لإنشاء معهد أزهري بباكستان، بالإضافة الى استمرار التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية في الدولتين لتعزيز التعاون في مجال الإسكان الاجتماعي المتوسط وتطوير البنية التحتية بالمدن والجزر الباكستانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين والذي يستدعي تطوير الآليات المؤسسية ذات الصلة، فضلاً عن تطوير التعاون الثنائي الثقافي والعلمي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار حائط فندق بالمنيا

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

شبكة عيون الإخبارية