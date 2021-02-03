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سفير بأمريكا: لا تزال هناك مشاكل في العلاقات بين موسكو وواشنطن

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سفير روسيا بأمريكا: لا تزال هناك مشاكل في العلاقات بين موسكو وواشنطن سفير بأمريكا: لا تزال هناك مشاكل في العلاقات بين موسكو وواشنطن

مصراوي Masrawy

09:25 م الأربعاء 03 فبراير 2021

- (أ ش أ)

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف ، اليوم الأربعاء ، أنه لا تزال هناك مشاكل في العلاقات بين موسكو وواشنطن، على الرغم من تمديد معاهدة "ستارت-3" الخاصة بالأسلحة النووية، ولكن هذا لا يعني أن الحوار ليس ضروريًا.

وأضاف السفير في حوار أجراه مع قناة "روسيا 24" ونقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن الدولتين يمكنهما التعاون، وأن روسيا و الولايات المتحدة ليستا عدوتين.

ومضى قائلاً: "المشاكل التي كانت موجودة مع الإدارة السابقة وقبلها. كل هذا باقٍ. مهمتنا الرئيسية هي استقرار العلاقات. لدى روسيا برنامج إيجابي. أحد الموضوعات المشتركة، التي تربطنا هي مشكلة الاستقرار الاستراتيجي. أنا على قناعة راسخة بأن هناك مشاكل أخرى مثل الفضاء والتعامل مع القطب الشمالي ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث الأميركيون ليسوا خصومنا".

وبحسب السفير، على روسيا أن تتعاون مع الولايات المتحدة حيث "ليس هناك وقت للشجار".

يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية "ستارت-3" لمدة خمس سنوات والتي يبدأ العمل بها اليوم. وقد أبقت المعاهدة على الترسانة النووية في البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة، فحددت عدد منصات الإطلاق النووية الإستراتيجية المنصوبة عند 700 وعدد الرؤوس النووية عند 1550.

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مصراوي Masrawy

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