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جنوب إفريقيا تبحث مع الشركات الخاصة دعم تمويل برنامج اللقاحات

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جنوب إفريقيا تبحث مع الشركات الخاصة دعم تمويل برنامج اللقاحات جنوب إفريقيا تبحث مع الشركات الخاصة دعم تمويل برنامج اللقاحات

مصراوي Masrawy

09:23 م الأربعاء 03 فبراير 2021

جنوب إفريقيا - (أ ش أ)

أعلن تحالف يضم كبريات الشركات الخاصة في جنوب إفريقيا أنه أجرى محادثات، اليوم الأربعاء، مع حكومة بريتوريا لبحث تمويل بقيمة 12 مليار راند (802 مليون دولار أمريكي) لجلب لقاحات مضادة لفيروس كورونا، في إطار البرنامج الوطني الحكومي لتطعيم مواطني البلاد.
وقال مارتن كينجستون رئيس اللجنة التوجيهية للأعمال التجارية لجنوب إفريقيا، في تصريح صحفي، إن شركات القطاع الخاص بحثت مع خطط المساعدة لتقديم الدعم التمويلي واللوجيستي للبرنامج، مشيرًا إلى إجراء محادثات مع مسئولين من وزارة الصحة والخزانة العامة للتغلب على أي عقبات تتعلق بتمويل القطاع الخاص لبرنامج اللقاح الوطني لتطعيم مواطني جنوب إفريقيا ضد (كوفيد-19).
وأضاف: "تواجه جنوب إفريقيا تحديا غير مسبوق لتطعيم شعبها، لذلك قررنا إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية للأعمال التجارية حتى يكون لها دور بارز في دعم برنامج اللقاح الوطني تحت قيادة الحكومة".
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن محاولة الشركات الخاصة مساعدة حكومة جنوب إفريقيا تأتي في أعقاب انتقادات وجهها علماء ونقابات عمالية وأحزاب المعارضة لعدم إبرام صفقات مباشرة مع شركات الأدوية للحصول على اللقاح في عام 2020.
كانت جنوب إفريقيا قد أبرمت اتفاقا لتوريد 1.5 مليون جرعة من لقاح شركة "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا خلال شهري يناير وفبراير 2021، في إطار خطة حكومية تستهدف مرحلتها الأولى تطعيم ثلثي سكان البلاد بحلول نهاية العام الجاري. ومن المتوقع بدء حملة التطعيم خلال الشهر الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا تعد من أكثر دول القارة تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت ما يقرب من مليون ونصف المليون حالة إصابة وحوالي 45 ألف حالة وفاة. وتواجه بريتوريا عدة عقبات تحول دون احتواء فيروس كورونا، من أهمها ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين للبلاد.

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مصراوي Masrawy

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