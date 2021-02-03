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بريطانيا: عودة تدفق حركة التجارة مع الاتحاد الأوروبي إلى معدلاته الطبيعية

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بريطانيا: عودة تدفق حركة التجارة مع الاتحاد الأوروبي إلى معدلاته الطبيعية بريطانيا: عودة تدفق حركة التجارة مع الاتحاد الأوروبي إلى معدلاته الطبيعية

مصراوي Masrawy

09:14 م الأربعاء 03 فبراير 2021

لندن 3 شباط/فبراير (د ب أ)

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم الأربعاء، إن حركة البضائع عبر الحدود بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عادت إلى طبيعتها تقريبًا.

وأضاف أنه رغم مخاوف سائقي الشاحنات من اضطراب عملهم بسبب الإجراءات الروتينية عند عبور الحدود بين الجانيين، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع العام الحالي، فإن الأمور عادت إلى طبيعتها.

وقال الوزير أمام لجنة النقل في مجلس العموم البريطاني، إن عدد الشاحنات التي غادرت بريطانيا إلى فرنسا من ميناء دوفر عبر نفق بحر المانش يبلغ حوالي 6000 شاحنة يوميًا بما يقل بمقدار ألف شاحنة فقط عن المتوسط اليومي قبل تنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شابس قوله، إن جزءا من التراجع في عدد الشاحنات العابرة يعود إلى عمليات تكديس مخزون من السلع خلال الفترة التي سبقت دخول قرار الخروج حيز التطبيق في أول يناير الماضي، مضيفًا أن 3% فقط من الشاحنات أجبرت على العودة من نقاط العبور الحدودية وأغلبها لأن السائقين كانوا يحتاجون إلى إجراء تحليل المستجد قبل السماح لهم بالعبور إلى الجانب الأوروبي.

وقال شابس إن السيناريو الأسوأ الذي كان يتحدث عن امتداد طوابير الشاحنات التي تنتظر العبور إلى الاتحاد الأوروبي إلى 140 ميلاً لم يحدث.

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