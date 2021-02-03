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تأجيل موعد الزيارة التي كانت مقررة في يناير

ذكر مصدران إسرائيليان أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اشترط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإدلاء بتصريح إيجابي بشأن القضية الفلسطينية، بما في ذلك دعم حل الدولتين، كشرط لزيارة مصر، بحسب ما أوردت قناة "الشرق"، اليوم (الأربعاء).

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن المصدرين اللذين رفضا الكشف عن اسميهما، أن الجانب المصري طلب محادثات بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين أن يدلي "نتنياهو" ببيان يوضح التزامه بحل الدولتين، كشرط لإتمام الزيارة إلى القاهرة.

بيّن المصدران أن زيارة "نتنياهو" كان من المفترض أن تجري في يناير الماضي، لكنها تأجلت بسبب الانتخابات المبكرة التي ستشهدها إسرائيل في مارس المقبل.