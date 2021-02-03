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غلق مخزن للمواد البترولية أسفل عقار في السويس

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غلق مخزن للمواد البترولية أسفل عقار في السويس غلق مخزن للمواد البترولية أسفل عقار في السويس

مصراوي Masrawy

09:06 م الأربعاء 03 فبراير 2021

السويس_ حسام الدين أحمد:

نظم حي فيصل بالسويس، حملة على المخازن أسفل العقارات السكنية بنطاق الحي، اليوم الأربعاء، بهدف الحد من استخدام الجراجات كمخازن، بجانب منع استخدامها في تخزين المواد القابلة للاشتعال.

قاد الحملة المهندس محمد صلاح، مدير إدارة التنظيم، بمشاركة الفنيين بالإدارة، تنفيذًا لقرار اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بإخلاء المخازن أسفل العمارات السكنية.

وخلال فحص المخازن كشفت الحملة عن وجود مخزن للنفط ومواد قابلة للاشتعال تستخدم في أعمال الدهانات، تحرر محضر إداري بالواقعة مع غلق المخزن وتحذير صاحب العقار بضرورة إخلاء المخزن من المواد القابلة للاشتعال حرصًا على حياته وسكان العقار.

ومن جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس حملة مكبرة بجميع أحياء المحافظة، تنفيذا لقرار المحافظ بإخلاء المخازن الموجودة أسفل العمارات.

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