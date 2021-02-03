إحباط عملية ختان جماعي لبعض الفتيات في قنا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أحبطت وحدة حماية الطفل بقنا، اليوم الأربعاء، عملية ختان جماعي لمجموعة من الفتيات تتراوح أعمارهن من 8 إلى 14 عامًا، بإحدى قرى مركز فرشوط.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من نجدة الطفل، يفيد اتفاق أحد العاملين بالوحدة الصحية مع طبيب جراحة عامة على المعاش، لإجراء عملية ختان جماعي لعدد من الفتيات بإحدى قرى مركز فرشوط.

جرى استدعاء الطبيب وأخذ التعهدات والإقرارات القانونية لعدم القيام بعمليات الختان نهائيًا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.