غدًا.. قطع الكهرباء عن مناطق سكنية بالخارجة في الوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن فصل التيار الكهربائي، غدًا الخميس 4 فبراير، عن مناطق سكنية وزراعية بمدينة الخارجة.

وأوضح المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء بقرية ناصر الثورة، وقرب شرق بولاق، وآبار زراعية بقري جنوب الخارجة.

وأضاف أنه من المقرر فصل الكهرباء من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.