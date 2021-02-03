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نائب وزير السياحة تتفقد المواقع الأثرية في الأقصر (صور)

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نائب وزير السياحة تتفقد المواقع الأثرية في الأقصر (صور) نائب وزير السياحة تتفقد المواقع الأثرية في الأقصر (صور)

مصراوي Masrawy

08:08 م الأربعاء 03 فبراير 2021


الأقصر- محمد محروس:

أجرت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من المناطق الأثرية في البرين الغربي والشرقي.

وتفقدت نائب وزير السياحة والآثار، المكتب الخاص بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أمام متحف التحنيط وتمثالي ممنون، كما زارت معبد الأقصر واستمعت لشرح تفصيلي من الأثريين العاملين به عن مراحل بناء المعبد على مر التاريخ، وشاهدت أعمال الترميم التي يقوم بها العمال المصريين.

كما التقت بعدد من السائحين الذين أبدوا إعجابهم بالحضارة المصرية ومدينة الأقصر على وجه الخصوص كوجهة متفردة للسياحة الثقافية عالميًا، ثم توجهت للبر الغربي عبر المرسى السياحي لزيارة معبد حتشبسوت، وتفقدت كشك هيئة تنشيط السياحة عند تمثالي ممنون.

والتقت نائب وزير السياحة والآثار، بأعضاء غرفتي شركات السياحة والفنادق وبعض المستثمرين في المجال السياحي والفندقة، في لقاء بعنوان" الترويج للأقصر والسياحة الثقافية " إذ استمعت لأفكار ومقترحات عن التسويق والترويج السياحي لمصر.

وأوضحت "شلبي" رؤية الوزارة الجديدة لحملة "شتي في "، كما أن الوزارة قامت بعمل خطط ترويجية للسياحة قصيرة المدى لمدة عام وطويلة المدى لثلاث سنوات، وعن دعم وزارة السياحة والآثار للمدونين السياحيين "البلوجرز" وتقوم بتسهيل مهامهم واستضافتهم في الأماكن السياحية والأثرية.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر، على عمل كل أجهزة الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكيد على ذلك في حملات التسويق، مع أهمية عودة السائح سالمًا لبلاده.

حضر اللقاء محمود حساني، مدير عام وزارة السياحة بالأقصر، وأشرف جلال، مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة.

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