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لجنة بالدوما الروسي : تمديد "ستارت 3" عامل أمن مهم للمجتمع الدولي

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لجنة بالدوما الروسي : تمديد "ستارت 3" عامل أمن مهم للمجتمع الدولي لجنة بالدوما الروسي : تمديد "ستارت 3" عامل أمن مهم للمجتمع الدولي

مصراوي Masrawy

08:08 م الأربعاء 03 فبراير 2021

- (أ ش أ)

أكد نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين، أن تمديد معاهدة "ستارت 3" بين روسيا والولايات المتحدة ، عامل أمن مهم بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره.
وقال شفيتكين، في تصريح لقناة "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء، إن هذا الاتفاق له أهمية تاريخية كبيرة، علينا أن نفهم أن المعاهدة ظلت دون تغيير، وأنها عامل أمني ليس فقط لروسيا والولايات المتحدة، ولكن للمجتمع الدولي بأسره.

وشدد شفيتكين على أن تمديد المعاهدة سيؤكد التزام روسيا بالوفاء بتعهداتها بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وسيساهم في تطوير عملية نزع السلاح النووي، مؤكدًا أن الأمر سيسمح بإضفاء طابع متعدد الأطراف على المعاهدة في المستقبل.

كانت روسيا والولايات المتحدة قد أعلنتا في وقت سابق عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت 3" المبرمة بينهما للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية خمس سنوات.

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