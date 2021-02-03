‫دراسات.. الجرعة الاولى من لقاح "استرازينيكا" تحمي من المرض الشديد المؤدي للتنويم والوفاة

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أكد التحليل المبدئي للتجارب السريرية للمرحلة الثالثة في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال في الوقاية من فيروس كورونا المستجد لأكثر من 22 يومًا بعد تلقي الجرعة الأولى، و لم يؤدي إلى ظهور أي حالة حادة أو ضرورة دخول المستشفى.

و أظهرت النتائج أن فاعلية اللقاح تصل إلى 76% بعد تلقي الجرعة الأولى بحماية تستمر حتى الجرعة الثانية مع فاصل زمني يصل إلى 12 أسبوعاً أو أكثر بين الجرعتين، و تستمر فاعليته بالزيادة حتى 82%.

و أظهر التحليل أن اللقاح يقلل من قدرة انتقال الفيروس بلا أعراض و ذلك بناءً على نتائج مسحات أسبوعية من متطوعي تجربة المملكة المتحدة، و كشفت البيانات أيضاً أن النتائج الإيجابية لتحليل كوروناpcr انخفضت بنسبة 67% بعد تلقي الجرعة الأولى و 50% بعد تلقي الجرعتين، مما أثبت أثره البالغ على تقليل قدرة انتقال الفيروس.

و ذكر نائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير في المستحضرات الصيدلانية الحيوية في شركة أسترازينيكا (سير مين بانغالوس) : "يؤكد التحليل المبدئي أن اللقاح يقي من المرض الحاد و يبقي الجميع خارج المستشفى، بالإضافة إلى أن تمديد الفاصل الزمني بين الجرعتين لا يعزز فاعلية اللقاح فحسب بل يؤدي لتلقي المزيد من الأشخاص للقاح. نؤمن أن أثر اللقاح سيكون عظيمًا على الوباء بناءً على النتائج الأخيرة بشأن أن اللقاح يحد من انتقال العدوى."

سيستمر تحليل البيانات و مشاركتها مع المنظمين في جميع أنحاء العالم دعماً لمراجعاتهم المستمرة بشأن الإمدادات الطارئة أو الموافقة المشروطة خلال الأزمة الصحية الراهنة، و تسعى أسترازينيكا أيضاً إلى الحصول على قائمة منظمة الصحة العالمية للاستعمالات الطارئة وذلك لتسريع مسار توفر اللقاح في الدول ذات الدخل المحدود.

و يمكن تخزين اللقاح و نقله و التعامل معه في درجة تبريد معتدلة ( 2 – 8 درجة مئوية \ 36 – 46 فهرنهايت ) لمدة ستة أشهر على الأقل، و يستخدم في أماكن الرعاية الصحية.

و تواصل أسترازينيكا في العمل و التعاون مع الحكومات و المنظمات الدولية في جميع أنحاء العالم لضمان الوصول الشامل و العادل للقاح بدون ربح خلال الجائحة.

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