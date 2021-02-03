وزير الرياضة: استاد القاهرة جاهز من يناير لاستقبال المباريات

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل بيانه عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب محمود حسين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن هناك اهتماما بتطوير وتجهيز الاستادات، مشيرا إلى أن استاد القاهرة جاهز منذ بداية شهر يناير، متابعا: "هناك دعم وتطوير لكل الاستادات وعملنا 6 استادات و11 ملعبا آخرين".

وتحدث وزير الرياضة، عن تطوير ودعم مراكز والاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجا، موضحا أنه تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء لعدد 444 مركز شباب بمبلغ 437 مليون جنيه بمحافظات (أسيوط - سوهاج - البحيرة - قنا - أسوان - الشرقية - بني سويف - الجيزة).

وأكد الوزير أنه جار تنفيذ 15 مركز شباب بمحافظات (الشرقية - الجيزة - بني سويف) بمبلغ 30 مليون جنيه ومستهدف نهو الأعمال بهم قبل 30/6/2021، كما تم تطوير وإنشاء مراكز الشباب في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020 فقط، (إنشاء 133 ملعب خماسي + فاتوني+ تدريب + أكريلك بمراكز الشباب بمبلغ 170 مليون جنيه)، وإنشاء 6 حمامات سباحة بمراكز الشباب بمبلغ 51.6 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم إنشاء وتطوير 14 مركز شباب بمبلغ 346 مليون جنيه، بخلاف ما تم من إنشاءات من خلال الطرح الاستثماري بمراكز الشباب من خلال المستثمرين.​