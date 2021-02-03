أخبار عاجلة

المعارضة في هايتي تعين رئيسًا للفترة الانتقالية -
الاتحاد الأوروبي قلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية -
​يفرغون المبادرة من مضمونها.. برلمانية لوزيرة التخطيط: هناك موظفون أساءوا التعامل مع "حياة كريمة" -
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
وزيرا خارجية تركيا وتونس يبحثان تطورات الوضع في ليبيا -
عميدان جديدان لكليتي الآداب والخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف -
"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الرياضة: استاد القاهرة جاهز من يناير لاستقبال المباريات

Print
وزير الرياضة: استاد القاهرة جاهز من يناير لاستقبال المباريات وزير الرياضة: استاد القاهرة جاهز من يناير لاستقبال المباريات

مصراوي Masrawy

08:09 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل بيانه عن موقف تنفيذ برنامج ، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب محمود حسين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن هناك اهتماما بتطوير وتجهيز الاستادات، مشيرا إلى أن استاد القاهرة جاهز منذ بداية شهر يناير، متابعا: "هناك دعم وتطوير لكل الاستادات وعملنا 6 استادات و11 ملعبا آخرين".

وتحدث وزير الرياضة، عن تطوير ودعم مراكز والاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجا، موضحا أنه تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء لعدد 444 مركز شباب بمبلغ 437 مليون جنيه بمحافظات (أسيوط - سوهاج - البحيرة - قنا - أسوان - الشرقية - بني سويف - الجيزة).

وأكد الوزير أنه جار تنفيذ 15 مركز شباب بمحافظات (الشرقية - الجيزة - بني سويف) بمبلغ 30 مليون جنيه ومستهدف نهو الأعمال بهم قبل 30/6/2021، كما تم تطوير وإنشاء مراكز الشباب في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020 فقط، (إنشاء 133 ملعب خماسي + فاتوني+ تدريب + أكريلك بمراكز الشباب بمبلغ 170 مليون جنيه)، وإنشاء 6 حمامات سباحة بمراكز الشباب بمبلغ 51.6 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم إنشاء وتطوير 14 مركز شباب بمبلغ 346 مليون جنيه، بخلاف ما تم من إنشاءات من خلال الطرح الاستثماري بمراكز الشباب من خلال المستثمرين.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

شبكة عيون الإخبارية