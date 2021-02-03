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أمانة الطائف وهيئة تطوير مكة تبحثان تكامل الجهود التنموية لمحافظات المنطقة

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أمانة الطائف وهيئة تطوير مكة تبحثان تكامل الجهود التنموية لمحافظات المنطقة أمانة الطائف وهيئة تطوير مكة تبحثان تكامل الجهود التنموية لمحافظات المنطقة
"آل هميل": تشمل عددًا من المشاريع الكبرى لتطوير البنى التحتية لخدمة الأهالي

أمانة الطائف وهيئة تطوير مكة تبحثان تكامل الجهود التنموية لمحافظات المنطقة

استعرض أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، اليوم الأربعاء بمكتبه مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس أحمد العارضي، أوجه تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئة وأمانة الطائف، التي تأتي ضمن الخطط التنموية والتطويرية لمحافظات منطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح أمين الطائف أن التعاون القائم بين الأمانة والهيئة يعزز أعمال تنفيذ المشاريع التطويرية الكبرى بمدينة الطائف نظرًا لما تشهده المحافظة من زيادة مستمرة في أعداد السكان، ونمو في الأحياء السكنية، إضافة إلى أن الطائف مدينة تشهد إقبالاً سياحيًّا متزايدًا خلال المواسم والإجازات.

وبيَّن "آل هميل" أن اللقاء استعرض الرؤى التنموية المستقبلية للمدينة، التي ستشهد تنفيذ جملة من المشاريع الكبرى، من أهمها مشاريع الطائف الجديدة، ومشاريع تطوير البنى التحتية التي تهدف إلى التسهيل على الأهالي وراحتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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