للمرة الثانية.. تأجيل منتدى "دافوس سنغافورة" بسبب "كورونا"

★ ★ ★ ★ ★

يعقد في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم (الأربعاء)، أنّ اجتماعه السنوي الذي سبق أن جرى تأجيله ونقله من سويسرا إلى سنغافورة، سيؤجل مرة أخرى بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وأفاد المنظمون بأن هذا التجمع السنوي للنخب السياسية والاقتصادية والتجارية في العالم، الذي يعقد تقليدياً في يناير (كانون الثاني) من كل عام في قرية دافوس بجبال الألب، ونُقل إلى سنغافورة لينعقد في مايو، سيعقد في هذه الدولة الآسيوية بين 17 و20 أغسطس، وفقاً لـ"رويترز".

وأشاروا إلى أن تغيير موعد المنتدى يعكس التحديات الدولية لاحتواء تفشي الوباء.