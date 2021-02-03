وظائف شاغرة في "الطيران المدني" بالرياض.. هنا الشروط

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بمسميات ومهام مختلفة لحملة المؤهلات المناسبة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، طرح عدد من الوظائف في العاصمة الرياض، لحملة المؤهلات المناسبة في المجالات المطروحة.

وتضمّنت الوظائف المعلنة: وظيفة بمسمى مفتش مرافق في مطار الملك خالد الدولي بخبرة من 7 إلى 10 سنوات، ووظيفة كبير مفتشين في مطار الملك خالد الدولي بخبرة 3 سنوات في مجال التفتيش على المرافق، ووظيفة أخصائي الجدولة والخانات الزمنية، وأخيرًا وظيفة بمسمى كبير أخصائيي الجدولة والخانات الزمنية، بشرط توفر خبرة من 3 إلى خمس سنوات لكليهما.

ويمكن للراغبين زيارة الموقع الإلكتروني والاطلاع على الشروط والمهارات المطلوبة لشغل أي من تلك الوظائف عبر الرابط:

https://careers.gaca.gov.sa/ar/job-search-results/