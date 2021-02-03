مقتل 9 جنود في هجوم إرهابي على معسكر وسط مالي

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مصر - (أ ش أ)

أعلنت مصادر أمنية في مالي أن تسعة جنود قتلوا، اليوم الأربعاء، في منطقة وسط البلاد عندما تعرض معسكر أمني لهجوم من قبل إرهابيين، مدججين بالسلاح في عربات مدرعة.

وقال مصدر عسكري مالي طلب عدم الكشف عن هويته إن المعسكر أصيب بأضرار بالغة ، مشيرا إلى أن المهاجمين سرقوا الكثير من المعدات.

ومن جانبه، قال الجيش المالي على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تلقى دعما جويا من مهمة "برخان" الفرنسية المناهضة للجهاديين في منطقة الساحل، مؤكدا أن الإرهابيين تكبدوا "خسائر كبيرة" لكنه لم يذكر تفاصيل.

ويعد هذا الهجوم هو الأحدث في الصراع الوحشي الذي اندلع في مالي منذ عام 2012، عندما تغلب مسلحون على تمرد من قبل انفصاليين في الشمال.

وشهد وسط مالي سلسلة من الهجمات المميتة منذ بداية العام الجاري، بما في ذلك انفجار قنبلة على جانب الطريق أسفر عن مقتل أربعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من ساحل العاج، كما نفذت القوات الفرنسية والمالية مهمة مشتركة في المنطقة، وبحسب بيان للجيش المالي في 26 يناير، تم القضاء على 100 إرهابي في المهمة.