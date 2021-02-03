بالصور.. وزير الطيران يلتقي النائبة غادة عجمي ومصريين عائدين من الخارج

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، وبعض المصريين العائدين من الخارج، وذلك بمقر الوزارة لمناقشة كيفية الاستفادة من الكوادر المصرية بمجال الطيران المدني العائدة من بعض الدول العربية خلال أزمة كورونا.

وأكد منار، خلال اللقاء، حرص وزارة الطيران على متابعة كل ما يخص العاملين المصريين بالدول العربية، خاصة في ظل اهتمام الدولة بالعمالة المصرية بالخارج باعتبارها أحد الأركان الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وقدمت النائبة غادة عجمي الشكر لوزارة الطيران المدني على جهودها الكبيرة خلال نقل المصريين الراغبين في العودة إلى مصر خلال جائحة فيروس كورونا، وتقديم كافة التسهيلات لهم وبخاصة العاملين من خلال إرسال رحلات استثنائية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تكفل سلامة المواطنين.​