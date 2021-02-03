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يبدأ 7 فبراير ولمدة شهر.. "تموين الإسكندرية" تعلن استعداداتها للأوكازيون الشتوي

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يبدأ 7 فبراير ولمدة شهر.. "تموين الإسكندرية" تعلن استعداداتها للأوكازيون الشتوي يبدأ 7 فبراير ولمدة شهر.. "تموين الإسكندرية" تعلن استعداداتها للأوكازيون الشتوي

مصراوي Masrawy

07:08 م الأربعاء 03 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية و التجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، استعداداتها لبدء الأوكازيون الشتوي للمحال التجارية الراغبة في إعلان تخفيضات رسمية على المنتجات ضمن التصفية الموسمية.

وقال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين للإعلام والاتصال السياسي، إن موعد الأوكازيون الشتوي تحدد انطلاقه في 7 فبراير الجاري ويستمر لمدة شهر، يسمح فيها بمشاركة كل محل تجاري بعروض وتخفيضات على مدار أسبوعين.

وأضاف في تصريح صحفي، أن فترة الأوكازيون ستشهد رقابة صارمة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المعروضة، ومواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المخالفين، مشددًا على الجهات المشاركة الالتزام بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع وتوضيح السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.

في سياق متصل، عقد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية محمد سعد الله، اجتماعًا مع قيادات المديرية بحضور أحمد عبدالحميد، مدير الرقابة التجارية، للتأكيد على إحكام الرقابة التجارية على المحال أثناء فترة الأوكازيون والذي ستبدأ فعاليته الأحد المقبل ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين للمشاركة وعرض المنتجات المخفضة.

وقال وكيل الوزارة، إن الأوكازيون الشتوي تحدد موعده بناءًا على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتًا إلى أن القرار ألزم الجهات المشاركة بضرورة الحصول مسبقًا على تصريح مديرية التموين قبل الإعلان عن تخفيضات.

وأشار إلى تشكيل حملات مكثفة من إدارة التجارة الداخلية على الأسواق لمنع التلاعب في السلع المعلن عنها في الأوكازيون، والتأكد من تصريح التجارة الداخلية للمنشآت المشاركة ومتابعة الأسعار المعلنة لضمان أن تكون تخفيضات حقيقية يستفيد منها المواطنين بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيعًا للمنتجات المصرية.

وأوضح أن إدارة التجارة الداخلية بالمديرية حررت خلال الفترة الماضية العديد من المخالفات المتعلقة بإعلان بعض المحلات عن أوكازيونات وهمية قبل بداية الفعاليات الرسمية له.

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