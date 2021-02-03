ضمن "حياة كريمة".. الكشف على 419 حالة مرضية في جنوب سيناء (صور)

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جنوب سيناء- رضا السيد:

اختتمت اليوم الأربعاء، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أطلقتها مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، بالمركز الحضري بأبوزنيمة، بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 419 حالة مرضية مختلفة في كافة التخصصات الطبية، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الأطباء المشاركين في القافلة قاموا بتحويل 14 حالة مرضية مختلفة ﻹجراء عدة فحوصات طبية متقدمة بمستشفى أبورديس المركزي، واتخاذ اللازم نحوهم في حالة الحاجة إلى التدخل الجراحي، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وأشار وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، إلى أنه جرى تنظيم القافلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتوقيع الكشف والفحص الطبي وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة بالمجان.

وأوضح أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية مختلفة وهي الباطنة العامة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، والمسالك البولية، وأطفال، وجلدية وتناسلية، وأسنان، إضافة إلى عيادة تنظيم أسرة، ومعمل وصيدلية لصرف العلاج اللازم.