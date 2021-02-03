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شكري يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي للتحضير للقمة المقبلة

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شكري يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي للتحضير للقمة المقبلة شكري يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي للتحضير للقمة المقبلة

مصراوي Masrawy

06:53 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمد صفوت:

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة عبر الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار التحضير للقمة الأفريقية المقرر عقدها افتراضيًا يومي ٦ و٧ فبراير الجاري.

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان مساء الأربعاء، إن الاجتماع تناول ما مر به الاتحاد الأفريقي خلال العام المنصرم من تحديات جسيمة ارتباطاً بجائحة كورونا، حيث تم التأكيد على حرص تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها من الدول الأفريقية لمجابهة تلك الجائحة، والعمل المُشترك من أجل حصول دول القارة على اللقاح.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى إيمان مصر بأهمية استخدام المشروعات المشتركة لتعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الترابط بين شعوب القارة، مع الإشارة إلى أن المشروعات الواقعة تحت إطار المرحلة الثانية من خطة العمل ذات الأولوية لبرنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا من المتوقع أن تلعب دورًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية للقارة.

واختتم حافظ تصريحاته، بإبراز ما شهده الاجتماع من الإشادة بالتقدم المُحرز على صعيد عملية الإصلاح المالي والإداري للاتحاد الأفريقي، والتأكيد على التزام مصر الثابت بتعزيز آليات العمل الأفريقي المُشترك وفقًا لأسس مدروسة تضمن سلامة واستدامة عملية الإصلاح الشامل للاتحاد وتحقق مصالح وطموحات دول القارة.

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