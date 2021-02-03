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شكري ومفوض بالاتحاد الأوروبي يبحثان هاتفيًا فرص التعاون الممكنة بين والتكتل

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شكري ومفوض بالاتحاد الأوروبي يبحثان هاتفيًا فرص التعاون الممكنة بين مصر والتكتل شكري ومفوض بالاتحاد الأوروبي يبحثان هاتفيًا فرص التعاون الممكنة بين والتكتل

مصراوي Masrawy

06:46 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمد صفوت:

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، لمناقشة فرص التعاون الممكنة بين الجانبين والتعرف على المشروعات التنموية التي تنفذها في شتى المجالات، والتي يتم عدد كبير منها بالتعاون مع شركات أوروبية.

وقةل السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان مساء الأربعاء، إن شكري أعرب خلال الاتصال عن تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات التنموية مع الاتحاد الأوروبي وذلك بالتركيز على عدد من المجالات الهامة أبرزها دعم الجهود المصرية لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا، بما في ذلك مساندة برامج توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضررًا من انتشار الفيروس، فضلاً عن دعم توجه مصر للاستفادة من برامج المساعدة الفنية المتخصصة التي تقدمها المفوضية الأوروبية من أجل تطوير قطاعات اقتصادية محددة وفقًا للأولويات المصرية.

ومن جانبه، أكد فاريلي، أن تعزيز الشراكة مع مصر تمثل أولوية للاتحاد الأوروبي، وأن هناك استعداداً من المؤسسات الأوروبية للانخراط السريع مع مصر لتدشين مشروعات تنموية واستثمارية تعزز من المصالح المُتبادلة وتسهم في تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

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