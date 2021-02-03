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ثاني انفجار دموي لسيارة مفخخة في شمال سوريا خلال ساعات

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ثاني انفجار دموي لسيارة مفخخة في شمال سوريا خلال ساعات ثاني انفجار دموي لسيارة مفخخة في شمال سوريا خلال ساعات

جي بي سي نيوز :- قتل 10 أشخاص وأصيب 24 آخرون في هجومين إرهابيين بمنطقتي أعزاز والباب بريف محافظة حلب، شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، الأحد، أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مبنى المؤقتة والمركز الثقافي في مدينة أعزاز.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، بعدما كانت المعلومات الأولية تشير إلى مقتل مدني وإصابة 8.

وأشار أنه بعد فترة وجيزة من الهجوم الإرهابي في أعزاز، وقع تفجير استهدف نقطة تفتيش في منطقة "زرزور" على مسافة 5 كلم شرق مدينة الباب.

وذكر أن التفجير أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين وفق معلومات أولية، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة.

وكانت فرق الأمن المحلية رجحت وقوف تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي وراء التفجير في مدينة أعزاز.

والسبت وقع هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في مدينة عفرين شمالي سوريا أسفر عن 6 قتلى، و25 مصاباً.

ويحتل التنظيم منطقتي "منبج" و"تل رفعت" بريف محافظة حلب، ويستهدف باستمرار مناطق "جرابلس" و"عفرين" و"أعزاز" الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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