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"يونسيف" تتعاقد على 1.1 مليار جرعة لقاحات للدول الأكثر فقرًا

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"يونسيف" تتعاقد على 1.1 مليار جرعة لقاحات للدول الأكثر فقرًا "يونسيف" تتعاقد على 1.1 مليار جرعة لقاحات للدول الأكثر فقرًا

مصراوي Masrawy

06:44 م الأربعاء 03 فبراير 2021

الامم المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" تعاقدها مع معهد "سيرم" في الهند، على 1.1 مليار جرعة من لقاحي "أسترازينيكا - أوكسفورد" و"نوفا فاكس" بقيمة 3.3 مليار دولار (بتكلفة 3 دولارات للجرعة الواحدة)، مخصصة للدول الأكثر فقرًا.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة هينريتا فور، في بيان أوردته "سي إن إن" الأمريكية اليوم، إن هذه أخبار عظيمة لمن قدموا تبرعات لمبادرة (كوفاكس) وإثباتا قويا لأحد مبادئ المبادرة الأساسية.

وأشارت الشبكة إلى أن مبادرة "كوفاكس" هي مبادرة يقودها التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، ومنظمة الصحة العالمية، ويهدف إلى تسريع عملية تصنيع لقاحات على نطاق واسع، وضمان وصول عادل ومتساو لجميع بلدان العالم إلى اللقاح.

وذكرت الشبكة أن إعلان يونسيف يأتي في الوقت الذي تستعد فيه "كوفاكس" لتوزيع 337 مليون جرعة لقاح للدول الأكثر احتياجًا، كمرحلة أولى من خطة التوزيع الخاصة بالمبادرة.

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