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الخطوط الجوية العراقية تنفي العثور على حطام الطائرة المفقودة في اليونان

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الخطوط الجوية العراقية تنفي العثور على حطام الطائرة المفقودة في اليونان الخطوط الجوية العراقية تنفي العثور على حطام الطائرة المفقودة في اليونان

مصراوي Masrawy

06:27 م الأربعاء 03 فبراير 2021

العراق - (أ ش أ)

نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، الأنباء التي ترددت عن العثور على حطام طائرة التدريب التي كان يقودها الطيار العراقي المتدرب في اليونان.

وذكرت الشركة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" أنه في الوقت الذي تبذل فيه وزارة النقل العراقية ومركز إدارة الأزمات في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقي، قصار جهدها من أجل العثور على الطيار عمار إبراهيم، نبدي استغرابنا من إشاعة بعض الأخبار الكاذبة التي تحدثت عن العثور على الطائرة وهي محطمة في إحدى المناطق اليونانية".

وأضاف البيان، أنه لا صحة لهذه المعلومات وما تزال عمليات البحث جارية، وفي حال الوصول إلى أي معلومة سيتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية لوزارة النقل والخطوط الجوية العراقية.

وكان قد وصل وفد عراقي إلى اليونان لمتابعة سير البحث عن الطيار المفقود مع طائرته

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