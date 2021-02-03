إطلاق اسم الشهيد ياسر عصر على مجمع مدارس طوخ

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، القرار رقم 72 لسنة 2021 بإطلاق اسم الشهيد لواء ياسر حسن عصر، وكيل الإدارة العامة للنقل والمواصلات بوزارة الداخلية، على مجمع مدارس طوخ للتعليم الأساسي التابع لإدارة طوخ، تقديرًا لشجاعته وبطولاته.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي تقديرًا لرجال الشرطة الذين يضحون بأنفسهم من أجل الزود عن الوطن والدفاع عنه بدمائهم وأرواحهم، من أجل إعلاء القانون.

وكان الشهيد لقي مصرعه خلال تدخله للسيطرة على حريق شب في هواية داخل محطة "مسرة" بخط مترو أنفاق شبرا الخيمة ولم ينظر الشهيد إلى رتبته فسارع بالمساعدة في إخماد الحريق إلا أنه استشهد إثر سقوطه داخل الهواية، بينما تم إنقاذ المئات من ركاب المترو من امتداد الحريق إلى باقي أجزاء المحطة.

وكانت غرفة النجدة، تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ في محاولة للسيطرة على الحريق.