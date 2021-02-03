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بالصور.. الأمانة تُغلق مطعمًا لم يلتزم باحترازات كورونا في هدا الطائف

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بلدية العطيف عاقبت أنشطة تجارية مخالفة

بالصور.. الأمانة تُغلق مطعمًا لم يلتزم باحترازات كورونا في هدا الطائف

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية" مطعماً مخالفاً لم يتقيد بتطبيق التدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى ، فيما رصد المراقبون تجاوزات صحية بداخله؛ منها تدني مستوى النظافة، وسوء تخزين المواد الغذائية.

من جهةٍ ثانية نفذت "بلدية العطيف" شمال الطائف، جولات ميدانية لمراقبيها، نتج عنها إغلاق أنشطة تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

بالصور.. الأمانة تُغلق مطعمًا لم يلتزم باحترازات كورونا في هدا الطائف

بالصور.. الأمانة تُغلق مطعمًا لم يلتزم باحترازات كورونا في هدا الطائف

بالصور.. الأمانة تُغلق مطعمًا لم يلتزم باحترازات كورونا في هدا الطائف

بالصور.. الأمانة تُغلق مطعمًا لم يلتزم باحترازات كورونا في هدا الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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