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محافظ السويس يبحث الاستفادة من مياه الصرف الزراعي

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محافظ السويس يبحث الاستفادة من مياه الصرف الزراعي محافظ السويس يبحث الاستفادة من مياه الصرف الزراعي

مصراوي Masrawy

06:01 م الأربعاء 03 فبراير 2021

السويس _حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، ونائبه الدكتور عبدالله رمضان، اليوم الأربعاء، وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والذي ضم كل من الدكتور عبدالعزيز بلال، أستاذ الأراضي ورئيس شعبة التطبيقات الزراعية، والدكتور السيد سعيد محمد، رئيس قسم التربة، والدكتورة منى الغزوني، مدير مكتب المنح والمشروعات والتدريب بالهيئة.

استهدفت الزيارة، إعداد الدراسات اللازمة لتحقيق مشروع استزراع 60 ألف فدان بنطاق محافظة السويس، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح ، لزراعة 1.5 مليون فدان.

وتناول اللقاء إجراءات دراسة الهيئة لأجود الأراضي الصالحة للزراعة، وكذلك مكان المياه الجوفية بالمنطقة، وإعداد دراسات للتراكيب المحصولية المقترحة، وفقًا لظروف التربة ونوع المياه الصالحة للزراعة.

وقال المحافظ إن توجيهات الرئيس بتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المقدرة في السويس بـ 520 ألف متر مكعب يومي غير مستغلة، وطالب وفد الهيئة بذل كل الجهود لاختيار أفضل مكان لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الزراعي لتخدم زراعة الأراضي المقترحة.

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