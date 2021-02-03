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تجديد حبس المتهمين بمحاولة قتل "بقال" في المعصرة

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تجديد حبس المتهمين بمحاولة قتل "بقال" في المعصرة تجديد حبس المتهمين بمحاولة قتل "بقال" في المعصرة

مصراوي Masrawy

06:09 م الأربعاء 03 فبراير 2021


كتب - طارق سمير:

خصومة ثأرية قادت مزارع و3 آخرين إلى إطلاق عيار ناري على مالك محل بقالة بمنطقة حلوان، ما أدى لنقله إلى المستشفى، مصارعًا إصابته على أمل الشفاء.

شقيق المجني عليه لديه خصومة ثأرية مع عائلة في محافظة سوهاج، حاول 4 منهم الانتقام من عن طريق توجه أحدهم إلى محل شقيقه مستقل دراجة بخارية وأطلق على الأخير عيار ناري داخل محله، لم يرده قتيلًا ونجده الفريق الطبي من الوفاة.

تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارًا بالواقعة، وضبط رجال الأمن الجناة وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السلاح والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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