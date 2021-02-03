أخبار عاجلة

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
وزيرا خارجية تركيا وتونس يبحثان تطورات الوضع في ليبيا -
عميدان جديدان لكليتي الآداب والخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف -
"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر -
​يفرغون المبادرة من مضمونها.. برلمانية لوزيرة التخطيط: هناك موظفون أساؤوا التعامل مع "حياة كريمة" -
أسرة الشيخ "نوفل عبدالجواد" تهدي مقتنياته لدار الكتب (صور) -
شديد البرودة ليلًا وتحذير من الأرصاد.. تعرف على طقس الثلاثاء بالدرجات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم سراة عبيدة" يُشدّد على تطبيق الاحترازات و"الكمامات" "وتوكلنا" و"تباعد"

Print
"تعليم سراة عبيدة" يُشدّد على تطبيق الاحترازات و"الكمامات" "وتوكلنا" و"تباعد" "تعليم سراة عبيدة" يُشدّد على تطبيق الاحترازات و"الكمامات" "وتوكلنا" و"تباعد"

شدّد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، على ضرورة مواصلة تطبيق البروتوكولات والاحترازات الوقائية والصحية في جميع المباني المدرسية والتعليمية التي أقرتها الجهات المعنية؛ بما يسهم في سلامة الجميع؛ وعدم السماح بالدخول للمباني التعليمية إلا بارتداء الكمامة وتطبيق "توكلنا" و"تباعد"، وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية.

وأكد "العلكمي" الدور المهم لمديري الإدارات ومكتب التعليم بالفرشة والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم، والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل، بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية، وترسيخ مبادئ السلامة والصحة لدى الجميع.

وأبان حِرص إدارة التعليم على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية باستمرار؛ مشيرا بأنه تم تأمين أجهزة قياس الحرارة، وتوفير المعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية والمدرسية، ومنع التجمعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية"

ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية"

منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي

منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي

"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب

"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب

شبكة عيون الإخبارية