إجراءات وقائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا بـ"تعليم عسير"

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"الجوني" وجّه بتشكيل فرق عمل من إدارتي الأمن والسلامة والمراجعة الداخلية

‬شدد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا في جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس.

ووجه "الجوني" بتشكيل فرق عمل من إدارتي الأمن والسلامة والمراجعة الداخلية؛ لمتابعة تنفيذ الاشتراطات وضبط المخالفات ورصدها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقا للأنظمة والتعليمات.

ونوّه بالإجراءات التي تنفذها الإدارة في هذا الخصوص ومستوى الوعي لدى منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة وتكثيف عمليات الفرز الحراري في مدخل الإدارة، إضافة إلى الخطة الإعلامية التي تنفذها إدارة الإعلام والاتصال لنشر الثقافة الوقائية.

ودعا "الجوني" إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من غسل اليدين وارتداء الكمامة والتباعد الجسدي عن الآخرين لمسافة مترين، والعزل الصحي الذاتي عند ظهور الأعراض والابتعاد عن التجمعات.