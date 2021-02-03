بدء تطعيم الأطقم الطبية في السويس بلقاح كورونا (صور)

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مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

قال الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن مديرية الصحة، بدأت اليوم الأربعاء، تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، داخل مستشفيين الحميات والصدر المخصصتين لعزل وعلاج مصابي الفيروس.

وأضاف أنه شهد فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية، إذ بدأ التطعيم بخمسة من أعضاء الفرق الطبية، وجرى تسجيل بياناتهم على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات.

وأوضح أن اللقاح متاح لمن يتطلب الحصول على التطعيم من الفرق الطبية، وذلك على مدار 24 ساعة، وهو أمر اختياري، ويحصل عضو الفريق الطبي على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني أي أمراض أو ظهرت عليه أعراض خلال اليوم.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص غرفة للتطعيم بالمستشفيين، وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة بتلقي كافة الأطقم الطبية للقاح.