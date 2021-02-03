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محافظ بورسعيد يشيد بدور رجال الأمن في بث الطمأنينة لدى المواطنين

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محافظ بورسعيد يشيد بدور رجال الأمن في بث الطمأنينة لدى المواطنين محافظ بورسعيد يشيد بدور رجال الأمن في بث الطمأنينة لدى المواطنين

مصراوي Masrawy

05:49 م الأربعاء 03 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدور رجال الأمن في بث الطمأنينة لدى المواطنين.

وأكد المحافظ، خلال لقائه اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، على أن الأجهزة الأمنية تساهم بشكل كبير في توفير المناخ الآمن لتنفيذ خطط الدولة وإنجاز المشروعات القومية العملاقة على أرض بورسعيد.

ووجه الشكر والتقدير لكافة رجال الشرطة على جهودهم المتواصلة والإخلاص في العمل لحماية الوطن والمواطنين، مؤكدًا على التعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية في خدمة المواطن، وتحقيق الأمن والأمان على أرض المحافظة.

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