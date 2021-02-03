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أمن القليوبية: لم نتلقَ بلاغًا بواقعة تبول عامل محطة بنزين في "تانك سيارة" بالعبور

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أمن القليوبية: لم نتلقَ بلاغًا بواقعة تبول عامل محطة بنزين في "تانك سيارة" بالعبور أمن القليوبية: لم نتلقَ بلاغًا بواقعة تبول عامل محطة بنزين في "تانك سيارة" بالعبور

مصراوي Masrawy

05:43 م الأربعاء 03 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

قال مصدر أمني بالقليوبية، إن أجهزة الأمن ومباحث العبور، لم تتلقَ أي بلاغات بشأن واقعة تبول أحد عمال إحدى محطات البنزين في "تانك بنزين سيارة"، بإحدى محطات البنزين بالعبور.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم، أنه لم يحرر حتى الأن محضر بالواقعة، وأن الأجهزة المعنية تفحص الفيديو؛ للتأكد من حقيقة الواقعة وتوقيت وملابسات تصويرها.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول لتبول أحد عمال إحدى محطات البنزين في "تانك بنزين سيارة"، بدلًا من وضع مسدس البنزين لتموين السيارة، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي له بصورة كبيرة.

وظهر عامل بإحدى محطات البنزين يتبول في التانك، وآخر بجواره، الأمر الذي أثار انتباه العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين هذا الفعل.

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