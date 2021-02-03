توقف حركة القطارات جزئيًا بعد اصطدام قطار بـ"ونش" في أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

توقفت حركة قطارات السكة الحديد جزئيًا في أسيوط، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام قطار مع ونش سكة حديد، على مزلقان قرية فزارة بمركز القوصية، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة آخر.

وقال مصدر مسئول بمحافظة أسيوط، إن القطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط اصطدام بسيارة نصف نقل رقم 1279 هـ ف ج وونش، أثناء قيامه برفع المخلفات من على قضيان السكة الحديد بقرية فزارة.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود وفيات ومصاب.

أشارت التحريات إلى وفاة "أبوبكر.أ.ح" 45 عامًا، موظف بالسكة الحديد، و"أيمن.ح.ع" 45 عامًا، سائق القطار، و"محمد.أ.ب" 45 عامًا، وإصابة "عبدالرحيم.ف".

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.