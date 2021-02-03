أخبار عاجلة

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
وزيرا خارجية تركيا وتونس يبحثان تطورات الوضع في ليبيا -
عميدان جديدان لكليتي الآداب والخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف -
"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر -
​يفرغون المبادرة من مضمونها.. برلمانية لوزيرة التخطيط: هناك موظفون أساؤوا التعامل مع "حياة كريمة" -
أسرة الشيخ "نوفل عبدالجواد" تهدي مقتنياته لدار الكتب (صور) -
شديد البرودة ليلًا وتحذير من الأرصاد.. تعرف على طقس الثلاثاء بالدرجات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

توقف حركة القطارات جزئيًا بعد اصطدام قطار بـ"ونش" في أسيوط

Print
توقف حركة القطارات جزئيًا بعد اصطدام قطار بـ"ونش" في أسيوط توقف حركة القطارات جزئيًا بعد اصطدام قطار بـ"ونش" في أسيوط

مصراوي Masrawy

05:42 م الأربعاء 03 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

توقفت حركة قطارات السكة الحديد جزئيًا في أسيوط، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام قطار مع ونش سكة حديد، على مزلقان قرية فزارة بمركز القوصية، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة آخر.

وقال مصدر مسئول بمحافظة أسيوط، إن القطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط اصطدام بسيارة نصف نقل رقم 1279 هـ ف ج وونش، أثناء قيامه برفع المخلفات من على قضيان السكة الحديد بقرية فزارة.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود وفيات ومصاب.

أشارت التحريات إلى وفاة "أبوبكر.أ.ح" 45 عامًا، موظف بالسكة الحديد، و"أيمن.ح.ع" 45 عامًا، سائق القطار، و"محمد.أ.ب" 45 عامًا، وإصابة "عبدالرحيم.ف".

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

شبكة عيون الإخبارية