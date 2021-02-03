مصرع سائق قطار وعاملين وإصابة آخر في حادث تصادم بأسيوط (صور)

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي سائق قطار، وعاملين مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، إثر تصادم القطار بسيارة نقل "ونش" على مزلقان قرية فزارة بمركز القوصية في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود وفيات ومصاب.

أشارت التحريات إلى تصادم قطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط بسيارة نصف نقل رقم 1279هـ ف ج محملة "ونش"، ما أسفر عن وفاة "أبوبكر.أ.ح" 45 عامًا، موظف بالسكه الحديد، و"أيمن.ح.ع" 45 عامًا، سائق القطار، و"محمد.أ.ب" 45 عامًا، وإصابة "عبدالرحيم.ف".

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.