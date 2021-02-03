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جامعة الإمام عبد الرحمن تشترط تحميل "توكلنا" و"تباعد" لدخول مقرات ومبانٍ

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جامعة الإمام عبد الرحمن تشترط تحميل "توكلنا" و"تباعد" لدخول مقرات ومبانٍ جامعة الإمام عبد الرحمن تشترط تحميل "توكلنا" و"تباعد" لدخول مقرات ومبانٍ
في خطوة تهدف إلى منع تفشي

جامعة الإمام عبد الرحمن تشترط تحميل

اشترطت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحميل تطبيقي "توكلنا" و"تباعد" على جميع منسوبي ومستفيدي الجامعة لدخول مقرات الجامعة، في خطوة تهدف إلى منع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الجامعة رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمة الدكتور صالح الراشد، أن الجامعة بدأت بالعمل في الإجراءات الاحترازية ونوهت عبر منصاتها الإعلامية وفي بوابات الجامعة والمستشفيات الجامعية على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وإصدار تعميم بذلك لجميع المنسوبين.

وبيّن أن الدخول إلى جميع مباني الجامعة والمستشفيات الجامعية في جميع الأوقات مرتبط بتفعيل التطبيقين إلزاميًا، كما تم التأكيد على الجهات التي لها علاقة بالطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الجامعة في التنقل بالباصات وفي السكن الجامعي على أهمية تفعيل التطبيقات والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضمن الاشتراطات الاحترازية الإلزامية لدخول المباني الجامعية وتماشياً مع توجيهات وزارة التعليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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