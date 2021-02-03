وزير الإسكان: نستهدف زيادة المساحة المعمورة لـ 14% من مساحة الدولة

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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تقوم على أساس استراتيجية واضحة تسير بالتوازي بين إنشاء مدن جديدة وتطوير المدن القديمة الأخرى.

وأكد الجزار، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مصر تشهد طفرة ونهضة عمرانية في ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وتطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة الشائك بعد أن عانت منه الدولة والمواطن لعقود، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

‫وأوضح وزير الإسكان، أن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية بلغ 357 منطقة، بها 221607 وحدات سكنية، وتم الانتهاء من تطوير عدد كبير منها وجارٍ تطوير مناطق أخرى، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعات التطوير 31 مليار جنيه.

ولفت إلى أن عدد الأسواق العشوائية على مستوى البلاد يبلغ 1105 أسواق، تضم 306313 وحدة سوقية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد من الأسواق ويتم تطوير عدد آخر.

وأكد على أنه تم تسكين عدد كبير من الوحدات السكنية تقدر بحوالي 60 ألف وحدة، وتم وجارٍ تأثيثها، مشيرا إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يتم العمل لمضاعفة الرقعة المعمورة من مساحة جمهورية مصر العربية، موضحا أنه عندما تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية كانت مساحة المعمورة تبلغ 7% من مساحة جمهورية مصر العربية، وتم وضع خطة استثمارية لمضاعفة المساحة المعمورة، لتصل إلى 14%.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه يجري العمل على مساحة 14.5% من مساحة الجمهورية لتحقيق الهدف القومي.

وتابع الوزير: "نستهدف زيادة المعمور المصري من 7,5% لـ 14 % في إطار مخطط التنمية العمرانية، وعمدت الوزارة إلى استكمال مشروعات الجيل الرابع بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه إجمالي استثمارات وتطوير طرق وتوفير نحو 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتم تنفيذ مخطط توسيع المعمور المصري".

واستطرد: "زيادة المعمور الهدف منه إتاحة فرص تنموية جديدة، واقتصاديات جديدة وفرص عمل للمصريين، فخلال الـ 3 سنوات الماضية عادت لمصر عمالة من الخارج، لو لم يكن لدينا هذه المشروعات لم نكن نستوعب هذه العمالة".