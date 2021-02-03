أخبار عاجلة

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
وزيرا خارجية تركيا وتونس يبحثان تطورات الوضع في ليبيا -
عميدان جديدان لكليتي الآداب والخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف -
"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر -
​يفرغون المبادرة من مضمونها.. برلمانية لوزيرة التخطيط: هناك موظفون أساؤوا التعامل مع "حياة كريمة" -
أسرة الشيخ "نوفل عبدالجواد" تهدي مقتنياته لدار الكتب (صور) -
شديد البرودة ليلًا وتحذير من الأرصاد.. تعرف على طقس الثلاثاء بالدرجات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"هيئة الكتاب" تصدر كتاب وزير الأوقاف "فقه الدولة وفقه الجماعة" باللغة الألمانية

Print
"هيئة الكتاب" تصدر كتاب وزير الأوقاف "فقه الدولة وفقه الجماعة" باللغة الألمانية "هيئة الكتاب" تصدر كتاب وزير الأوقاف "فقه الدولة وفقه الجماعة" باللغة الألمانية

مصراوي Masrawy

05:32 م الأربعاء 03 فبراير 2021


كتب- مصراوي:

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع وزارة الأوقاف وفي إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية باللغات الأجنبية)، كتاب (فقه الدولة وفقه الجماعة) للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مترجما إلى اللغة الألمانية.

وسبق وأن تم ترجمة الكتاب إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والروسية مع تتابع عملية الترجمة لباقي كتب السلسلة.

وقال وزير الأوقاف، في تصريح اليوم الأربعاء، إن الكتاب يهدف إلى إبراز أهمية بناء الدولة وضرورة الحفاظ عليها، وإن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التي لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، ومصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

وأضاف أن الكتاب يفرق بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء، وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد، كما يفرق بين مفهوم المصلحة في منظور الدولة ومفهومها في منظور الجماعة.. ويحذر الكتاب من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التي تحاول القفز فوق سلطة الدولة، ويؤكد أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية، كما يبين بجلاء ووضوح أن فقه الجماعات فقه نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

مصرع شخص في انهيار بلكونة عقار في البحيرة (صور)

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

المغرب: مصرع 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين في حادث تسرب مياه الأمطار لمصنع

شبكة عيون الإخبارية