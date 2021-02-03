"هيئة الكتاب" تصدر كتاب وزير الأوقاف "فقه الدولة وفقه الجماعة" باللغة الألمانية

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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع وزارة الأوقاف وفي إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية باللغات الأجنبية)، كتاب (فقه الدولة وفقه الجماعة) للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مترجما إلى اللغة الألمانية.

وسبق وأن تم ترجمة الكتاب إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والروسية مع تتابع عملية الترجمة لباقي كتب السلسلة.

وقال وزير الأوقاف، في تصريح اليوم الأربعاء، إن الكتاب يهدف إلى إبراز أهمية بناء الدولة وضرورة الحفاظ عليها، وإن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التي لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، ومصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

وأضاف أن الكتاب يفرق بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء، وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد، كما يفرق بين مفهوم المصلحة في منظور الدولة ومفهومها في منظور الجماعة.. ويحذر الكتاب من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التي تحاول القفز فوق سلطة الدولة، ويؤكد أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية، كما يبين بجلاء ووضوح أن فقه الجماعات فقه نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية.