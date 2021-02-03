أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد تكشف طقس 72 ساعة وتحذر المواطنين

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غد الخميس 4 فبراير إلى السبت 6 فبراير 2021، مشيرة إلى استمرار حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وينشر "مصراوي" خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال هذه الأيام على النحو التالي:

الخميس 4 فبراير

ـ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5 ـ 6 درجات على معظم الأنحاء.

ـ أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل حد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة (شلاتين ـ مرسى علم ـ القصير ـ الغردقة ـ رأس غارب ـ الزعفرانة ـ الطور ـ السويس ـ شرم الشيخ ـ سانت كاترين).

ـ أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية (مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش)، والوجه البحري (البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية)، ومدن القناة (الإسماعيلية - السويس)، وجنوب البلاد (الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.

ـ نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

الجمعة 5 فبراير

ـ أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس (شلاتين ـ مرسى علم ـ القصير ـ الغردقة ـ رأس غارب ـ الزعفرانة ـ السويس ـ سانت كاترين ـ شرم الشيخ).

ـ أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية (الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، والوجه البحري (البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية)، ومدن القناة (الإسماعيلية - السويس)، وجنوب البلاد (الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية.

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر (ارتفاع الموج بين 3.5 - 4.5 م).

ـ نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

السبت 6 فبراير

- شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر (ارتفاع الموج يصل 3.2 م).

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.​