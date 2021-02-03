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ما حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا لسبب؟.. الإفتاء تجيب

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ما حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا لسبب؟.. الإفتاء تجيب ما حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا لسبب؟.. الإفتاء تجيب

مصراوي Masrawy

05:20 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك نصه: "ما حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا لسبب؟".

وأجابت الإفتاء بأنه يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد في الهبة، فليس هذا بمكروهٍ أو مُحرَّم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في الهبة.

وأشارت إلى أنه لا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده في الهبة، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه مُحقِّقًا للمَصلَحة.

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