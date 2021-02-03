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سريلانكا ترفض تقرير الأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب

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سريلانكا ترفض تقرير الأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب سريلانكا ترفض تقرير الأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب

مصراوي Masrawy

05:24 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كولومبو - (د ب أ)

رفضت السريلانكية، اليوم الأربعاء، تقرير الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تزعم أن التقرير "خارج عن نطاقها" وأن محتواه "خبيث".

وقال الوزير أودايا جامانبيلا، في رد فعل على تقرير جمعته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشيليت، إنه سوف يتم الإعلان عن رد سريلانكا المفصل في جلسات حقوق الإنسان في جنيف في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال جامانبيلا: "قررت الحكومة رفض التقرير حيث أنه جرى إعداده بطريقة تنتهك التفويض الممنوح لمجلس حقوق الإنسان الأممي".

وأشار تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في 27 يناير إلى أن فشل سريلانكا في التصدي للانتهاكات الماضية يزيد بشكل كبير خطر تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.

ولم تصدر الحكومة السريلانكية أي بيان علني منذ أصدرت الأمم المتحدة التقرير حتى أعلن جامانبيلا عن آرائه في مؤتمر صحفي.

دعت الأمم المتحدة مرارًا إلى تحقيقات موثوقة في المزاعم بحدوث جرائم حرب خلال المراحل النهائية من الصراع بين متمردي التاميل الذي انتهى في الجزء الشمالي من البلاد في 2009.

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