تسجيل 10 وفيات و 1207 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (1207) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (763) في محافظة العاصمة عمّان.

- (158) في محافظة إربد، منها (16) في الرمثا.

- (83) في محافظة الزرقاء.

- (80) في محافظة البلقاء.

- (28) في محافظة عجلون.

- (27) في محافظة جرش.

- (15) في محافظة العقبة.

- (14) في محافظة مأدبا.

- (13) في محافظة المفرق.

- (12) في محافظة الطفيلة.

- (11) في محافظة الكرك.

- (3) في محافظة معان.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (328,062) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (8272) حالة.

- سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4326) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (50) حالة، فيما غادرت (48) حالة.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (394) حالة.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (350) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (129) بنسبة إشغال (15%).

- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (55) بنسبة إشغال (6%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (883) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (315,464) حالة.

- تمّ إجراء (24,002) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,890,185) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (5.03%).