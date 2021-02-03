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الهلال يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة أبها.. والنصر والاتحاد في لقاء صعب أمام التعاون والفتح

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الهلال يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة أبها.. والنصر والاتحاد في لقاء صعب أمام التعاون والفتح الهلال يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة أبها.. والنصر والاتحاد في لقاء صعب أمام التعاون والفتح
في جولة تبادل المراكز من دوري المحترفين

الهلال يسعى لمصالحة جماهيره عبر بوابة أبها.. والنصر والاتحاد في لقاء صعب أمام التعاون والفتح

تقام غدًا الخميس منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 مواجهات.

في الباحة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية يستضيف العين صاحب المركز الـ16 (مع مباراة مؤجلة) برصيد 10 نقاط نظيره الاتفاق "السادس" بـ 24 نقطة.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض يلتقي فريقا الهلال "الثاني" بـ 30 نقطة (مع مباراة مؤجلة) وأبها "العاشر " بـ 21 نقطة.

ويستضيف الاتحاد "الخامس" بـ25 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، نظيره الفتح صاحب المركز الـ12 بـ18 نقطة (مع مباراة مؤجلة).

ويلتقي النصر "السابع" بـ21 نقطة (مع مباراة مؤجلة) على ملعبه بجامعة الملك سعود بالرياض مع التعاون "الرابع " بـ 25 نقطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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