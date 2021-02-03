أخبار عاجلة

بهدفي "ليفاندوفسكي".. بايرن ميونيخ يسقط الأهلي المصري -
ألف طن من المواد الخطرة.. شركة ألمانية تنقذ بيروت من "قنبلة ثانية" -
منظومة التشريعات المتخصصة.. لا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناء على نص نظامي -
"خالد السليمان" يسأل: هل نجهّز الكيرم وإلاّ؟.. ومتحدث "الصحة" يجيب -
وزيرا خارجية تركيا وتونس يبحثان تطورات الوضع في ليبيا -
عميدان جديدان لكليتي الآداب والخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف -
"4 مواليد في الدقيقة".. "تضامن النواب" تكشف معدلات الزيادة السكانية بمصر -
​يفرغون المبادرة من مضمونها.. برلمانية لوزيرة التخطيط: هناك موظفون أساؤوا التعامل مع "حياة كريمة" -
أسرة الشيخ "نوفل عبدالجواد" تهدي مقتنياته لدار الكتب (صور) -
شديد البرودة ليلًا وتحذير من الأرصاد.. تعرف على طقس الثلاثاء بالدرجات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هيئة الفضاء تشارك في ندوة حول مشروع مسبار الأمل لاستكشاف المريخ

Print
هيئة الفضاء تشارك في ندوة حول مشروع مسبار الأمل لاستكشاف المريخ هيئة الفضاء تشارك في ندوة حول مشروع مسبار الأمل لاستكشاف المريخ
تستضيفها وكالة الإمارات للفضاء بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء

هيئة الفضاء تشارك في ندوة حول مشروع مسبار الأمل لاستكشاف المريخ

شاركت الهيئة للفضاء في الندوة الافتراضية "مشروع مسبار الأمل وانعكاساته المهمة على ازدهار ونمو القطاع الفضائي العربي"، التي تستضيفها وكالة الإمارات للفضاء، بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتأتي الندوة بمناسبة قرب وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ ضمن أول مهمة عربية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة الإمارات، ويصل "مسبار الأمل" إلى مدار الالتقاط حول المريخ يوم الثلاثاء المقبل (الموافق 9 فبراير 2021) عند الساعة 6:42 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلومتر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية في اليابان في العشرين من يوليو 2020، قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.

وينتظر "مسبار الأمل" عند دخوله إلى مدار الالتقاط حول المريخ واحداً من أصعب التحديات التي مر بها منذ ولادته كفكرة، ويتلخص هذا التحدي الأصعب في أن المسبار المنطلق في الفضاء بسرعة 121 ألف كيلومتر في الساعة عليه أن يقوم ذاتياً بإبطاء سرعته إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة فقط، وذلك في خلال 27 دقيقة تعرف باسم "الـ27 دقيقة العمياء"، وذلك باستخدام محركات الدفع العكسي الستة "دلتا في" المزود بها المسبار.

وتتضمن أهداف "مسبار الأمل"، عند وصوله بنجاح إلى مداره حول الكوكب الأحمر، تقديم صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ للمرة الأولى في تاريخ البشرية، الأمر الذي سيساعد العلماء على التوصل لفهم أعمق لأسباب تحول كوكب المريخ من كوكب مشابه لكوكب الأرض إلى كوكب ذي تضاريس قاسية، ومن شأن فهم الغلاف الجوي لكوكب المريخ أن يساعدنا على فهم كوكب الأرض والكواكب الأخرى بشكل أفضل.

وأوضح رئيس قطاع العمليات وبرامج الفضاء في الهيئة السعودية للفضاء المهندس ماجد العنزي أن الهيئة تنظر إلى مهمة مسبار الأمل بأنها استكمال للخطوات التي بدأتها المملكة في ريادة الفضاء على المستوى العربي والإقليمي، وهي عمل تكاملي بين الإمارات والمملكة، وإحدى ممكنات تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لتبادل المعلومات والخبرات في مجال الفضاء، والتعاون في تفعيل مبادرات ومشاريع مشتركة تخدم البلدين بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام.

وأشار "العنزي" إلى أن رحلة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز كأول رائد فضاء عربي مسلم كانت باكورة استكشاف المملكة للفضاء، وألهمت الشباب والشابات في المملكة للتخصص في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات, وجرى وضع استراتيجية وطنية لتوطين صناعة الفضاء في المملكة ضمن مسارين هما تأهيل الكوادر الوطنية العلمية والأكاديمية بابتعاث الشباب والشابات إلى مؤسسات رائدة في علوم الفضاء، ومن ثم بناء البنية التحتية لصناعة الفضاء من مراكز الأبحاث والمعالم ومختبرات تصنيع الأقمار الصناعية بكوادر سعودية، ليتم بعدها إنشاء الهيئة السعودية للفضاء عام 2018، التي أعدت استراتيجية طموحة لتمكين قطاع الفضاء السعودي.

ولفت إلى حاجة المشاريع الفضائية إلى تمويلات ضخمة، وهو تحدٍّ يعزز أهمية التعاون الدولي وإبرام التحالفات لمشاركة الخبرات، مؤكداً أن كون الهيئة السعودية للفضاء من أوائل الجهات والوكالات العربية في التوقيع على ميثاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وهي أول تكتل عربي واعد من نوعه لتحقيق الطموحات العربية بالمنطقة ودفع عجلة التقدم العلمي والمهارات المتقدمة لدى الشباب العربي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحاد الأوروبي قلق إزاء من تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية

الاتحاد الأوروبي قلق إزاء من تجدد هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية

"كأس السعودية" للفروسية.. مكتسبات إعلامية دولية وعمل متواصل لتعزيز الهوية

"كأس السعودية" للفروسية.. مكتسبات إعلامية دولية وعمل متواصل لتعزيز الهوية

خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر 2021 .. إطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدّة

خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر 2021 .. إطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدّة

خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر 2021 .. إطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدّة

خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر 2021 .. إطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدّة

شبكة عيون الإخبارية