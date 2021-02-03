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شيخ الأزهر يوجه التهنئة للفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

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شيخ الأزهر يوجه التهنئة للفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية شيخ الأزهر يوجه التهنئة للفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

مصراوي Masrawy

04:51 م الأربعاء 03 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:
وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التهنئة للفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية.

وقال شيخ الأزهر، في تدوينة له باللغتين العربية والإنجليزية، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الأربعاء: خالص التهنئة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والأخت الشجاعة لطيفة بن زياتن، للفوز بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، تكريم صادف أهله، أرحب بكم شركاءً في طريق الأخوة الإنسانية وأدعو كل محبي الخير لنمضي معًا".

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